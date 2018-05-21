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    Український тренер очолив російський клуб

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    Дмитро Парфьонов - Український тренер очолив російський клуб
    Дмитро Парфьонов

    За «Урал» виступають три українці

    Новим головним тренером «Уралу» став українець Дмитро Парфьонов.

    Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

    43-річний тренер, який в минулому сезоні працював з «Тосно» (15-е місце, перемога в Кубку Росії), вже прилетів до Єкатеринбурга і підписав контракт.

    За «Урал» виступають три українці - воротар Ярослав Годзюр, захисник Денис Кулаков і хавбек Дмитро Хомченовський.

    Як гравець Парфьонов чотири рази вигравав чемпіонат Росії з московським «Спартаком», а також перемагав у кубках Росії і України, виступав за національну збірну України.

    Тренерську кар'єру Парфьонов почав в 2012 році, увійшовши до тренерського штабу юнацької збірної Росії.

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