Український тренер проведе переговори з аутсайдером чемпіонату Казахстану

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Володимир Мазяр

Володимир Мазяр з зими тренував в Казахстані «Акжайик»

Український тренер Володимир Мазяр може очолити «Кизил-Жар» з Казахстану.

28 травня вранці Мазяр прилетів в Астану з Києва на переговори з «Кизил-Жаром», котрий займав зараз останнє місце в місцевій Прем'єр-лізі, повідомляє Kazfootball.kz.

Ніяких деталей переговорів або потенційної угоди поки немає.

Володимир Мазяр з зими тренував в Казахстані «Акжайик», але 15 травня зі скандалом подав у відставку після поразки від «Актобе» (3:5).

Коли він пішов, команда здобула 7 очок в трьох іграх, розгромивши навіть чинного чемпіона – «Астану» (3:0).

В Україні Мазяр відомий по роботі з «Поліссям», «Рухом», «Вересом» і «Сталлю».