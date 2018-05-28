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    Український тренер проведе переговори з аутсайдером чемпіонату Казахстану

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    Володимир Мазяр - Український тренер проведе переговори з аутсайдером чемпіонату Казахстану
    Володимир Мазяр

    Володимир Мазяр з зими тренував в Казахстані «Акжайик»

    Український тренер Володимир Мазяр може очолити «Кизил-Жар» з Казахстану.

    28 травня вранці Мазяр прилетів в Астану з Києва на переговори з «Кизил-Жаром», котрий займав зараз останнє місце в місцевій Прем'єр-лізі, повідомляє Kazfootball.kz.

    Ніяких деталей переговорів або потенційної угоди поки немає.

    Володимир Мазяр з зими тренував в Казахстані «Акжайик», але 15 травня зі скандалом подав у відставку після поразки від «Актобе» (3:5).

    Коли він пішов, команда здобула 7 очок в трьох іграх, розгромивши навіть чинного чемпіона – «Астану» (3:0).

    В Україні Мазяр відомий по роботі з «Поліссям», «Рухом», «Вересом» і «Сталлю».

    тренер
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