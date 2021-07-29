Романчук пообіцяв привезти «золото» з Олімпіади в Токіо

Український плавець виграв «бронзу» на 800-метрівці і налаштовується на дистанцію 1500 метрів

На дистанції 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук виграв бронзову нагороду. Вона стала четвертою для української збірної. А для плавців – першою за останніх 17 років.

Михайло ще виступить на дистанції 1500 метрів. Там він сподівається довести, що не даремно ходить у лідерах в світовому плаванні.

Після виступу Романчук дав прес-конференцію, в якій розповів про виступ у фіналі Олімпіади. «Щільність результатів надзвичайно велика – у 0.8 секунди помістилися з 1 по 4 місця. Яка школа є лідером? Якщо виграв американець, то американська школа сильніша. Але попереду 1500 метрів – я постараюся довести, що це не так і спробую все ж таки показати свій максимум, на що я здатен. І що «золото» має приїхати в Україну», – передає слова Романчука suspilne.media.

Михайло сказав, що виграна медаль дозволила зменшити відповідальність від виступу на Олімпіаді.

«Чи дозволила вона зменшити відповідальність або ж додала злості? Скажімо так, тепер я трохи заспокоївся. Дуже хотілося приїхати з Олімпіади з медаллю – дуже приємно, що це перша медаль України з 2004 року. Я задоволений цим результатом. Але завжди є куди рости. Слава богу, що є ще одна дистанція, в якій я зможу показати справжнього себе. Тому працюємо далі, треба якомога швидше відновитися – бо уже завтра півфінальний заплив на моїй дистанції».