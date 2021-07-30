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    Депутатка від партії «Слуга народу» не змогла кваліфікуватися в фінал Олімпіади

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    Ольга Саладуха виступила на четвертій Олімпіаді - Депутатка від партії «Слуга народу» не змогла кваліфікуватися в фінал Олімпіади
    Ольга Саладуха виступила на четвертій Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Ольга Саладуха вчетверте взяла участь у головних змаганнях чотириріччя

    Майстер у потрійних стрибках Ольга Саладуха, яка є депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу», взяла участь у четвертих Олімпійських іграх. На жаль, цього разу вона не змогла пройти кваліфікацію. Її результат 13 метрів 91 сантиметр виявився поза зоною дванадцяти найкращих, які змагатимуться у фіналі за нагороди.

    38-річна Саладуха – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. Олімпійські ігри в Токіо стали для Ольги четвертими в кар’єрі.

    Саладуха також є чемпіонкою світу 2011 року, а 2013-го вона посіла третє місце.

    Востаннє Саладуха потрапляла на подіум міжнародних змагань у березні 2019-го на Євро з легкої атлетики у приміщенні.

    Сьогодні – сьомий день Олімпіади і перший – для легкоатлетів. Старт для українців виявився невдалим. Не пройшли кваліфікацію також стрибун у висоту Андрій Проценко, метальник диску Микита Нестеренко та в змішаній естафеті 4 по 400 метрів.

    Тим часом решта українців, які змагалися в сьомий день Олімпіади, не змогли поборотися за медаль. За крок від нагороди боксерка Ганна Лисенко поступилася чемпіонці світу з Китаю, а дзюдоїст Яків Хаммо програв сутичку за бронзову нагороду.

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    Теги: Олімпіада Ольга Саладуха
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    Депутатка від партії «Слуга народу» не змогла кваліфікуватися в фінал Олімпіади