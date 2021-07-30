Депутатка від партії «Слуга народу» не змогла кваліфікуватися в фінал Олімпіади

Ольга Саладуха вчетверте взяла участь у головних змаганнях чотириріччя

Майстер у потрійних стрибках Ольга Саладуха, яка є депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу», взяла участь у четвертих Олімпійських іграх. На жаль, цього разу вона не змогла пройти кваліфікацію. Її результат 13 метрів 91 сантиметр виявився поза зоною дванадцяти найкращих, які змагатимуться у фіналі за нагороди.

38-річна Саладуха – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. Олімпійські ігри в Токіо стали для Ольги четвертими в кар’єрі.

Саладуха також є чемпіонкою світу 2011 року, а 2013-го вона посіла третє місце.

Востаннє Саладуха потрапляла на подіум міжнародних змагань у березні 2019-го на Євро з легкої атлетики у приміщенні.

Сьогодні – сьомий день Олімпіади і перший – для легкоатлетів. Старт для українців виявився невдалим. Не пройшли кваліфікацію також стрибун у висоту Андрій Проценко, метальник диску Микита Нестеренко та в змішаній естафеті 4 по 400 метрів.

Тим часом решта українців, які змагалися в сьомий день Олімпіади, не змогли поборотися за медаль. За крок від нагороди боксерка Ганна Лисенко поступилася чемпіонці світу з Китаю, а дзюдоїст Яків Хаммо програв сутичку за бронзову нагороду.