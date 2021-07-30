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    Джокович втратив останній шанс виграти «Золотий шлем»

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    Новак Джокович міг стати першим володарем Золотого шлема - Джокович втратив останній шанс виграти «Золотий шлем»
    Новак Джокович міг стати першим володарем Золотого шлема
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка світу поступився в півфіналі Олімпіади

    Ігри в Токіо увійдуть в історію тим, що вперше за 101 рік американські тенісисти не змогли виграти жодної медалі у цьому виді програми. Запам’ятаються ще й спекою, яка дозволила претендентам повибивати з турнірної сітки фаворитів. У змаганнях жінок до фіналу не добралася жодна з тенісисток з топ-10 світового рейтингу.

    У чоловіків головна сенсація трапилася сьогодні. Неймовірний серб Новак Джокович у півфіналі Ігор у Токіо склав зброю перед німцем Олександром Зверєвим у трьох сетах – 6:1, 3:6, 1:6. Таким чином перша ракетка світу втратив шанс зібрати так званий «Золотий шлем». Володарями такого стає тенісист, який виграв у сезоні чотири мейджора та Олімпіаду.

    Єдиною тенісисткою, яка вигравала в одному році чотири турнірі Великого шлема і Олімпіаду, є німкені Штефі Граф. Серед чоловіків-одиночників першим міг стати Джокович.

    Тим часом Еліна Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади.

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    Теги: Олімпіада Новак Джокович
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    Джокович втратив останній шанс виграти «Золотий шлем»