Джокович втратив останній шанс виграти «Золотий шлем»

Перша ракетка світу поступився в півфіналі Олімпіади

Ігри в Токіо увійдуть в історію тим, що вперше за 101 рік американські тенісисти не змогли виграти жодної медалі у цьому виді програми. Запам’ятаються ще й спекою, яка дозволила претендентам повибивати з турнірної сітки фаворитів. У змаганнях жінок до фіналу не добралася жодна з тенісисток з топ-10 світового рейтингу.

У чоловіків головна сенсація трапилася сьогодні. Неймовірний серб Новак Джокович у півфіналі Ігор у Токіо склав зброю перед німцем Олександром Зверєвим у трьох сетах – 6:1, 3:6, 1:6. Таким чином перша ракетка світу втратив шанс зібрати так званий «Золотий шлем». Володарями такого стає тенісист, який виграв у сезоні чотири мейджора та Олімпіаду.

Єдиною тенісисткою, яка вигравала в одному році чотири турнірі Великого шлема і Олімпіаду, є німкені Штефі Граф. Серед чоловіків-одиночників першим міг стати Джокович.

Тим часом Еліна Світоліна несподівано легко поступилася в півфіналі Олімпіади.