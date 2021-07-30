Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади

На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець фінішував із запасом

Плавець Михайло Романчук, який здобув у Токіо бронзову нагороду на дистанції 800 метрів вільним стилем, показав найкращий час у кваліфікації на півтора кілометрових стартах. Його час 14 хвилин 45,99 секунди стане орієнтиром для конкурентів у фіналі.

У своєму запливі він випередив американця Роберта Фінке, якому поступився на 800-метрівці, майже на півтори секунди.

Дістався до фіналу і Сергій Фролов. Його час – 14:51,83 – є шостим серед півфіналістів.

Фінал обидва українці попливуть 1 серпня.

Після «бронзового» фінішу Михайло пообіцяв привезти в Україну золоту нагороду.

Тим часом решта українців, які змагалися в сьомий день Олімпіади, не змогли поборотися за медаль. За крок від нагороди боксерка Ганна Лисенко поступилася чемпіонці світу з Китаю, а дзюдоїст Яків Хаммо програв сутичку за бронзову нагороду.