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    Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади

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    Михайло Романчук побореться за другу нагороду Ігор - Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади
    Михайло Романчук побореться за другу нагороду Ігор
    Фото з відкритих джерел

    На дистанції 1500 метрів вільним стилем українець фінішував із запасом

    Плавець Михайло Романчук, який здобув у Токіо бронзову нагороду на дистанції 800 метрів вільним стилем, показав найкращий час у кваліфікації на півтора кілометрових стартах. Його час 14 хвилин 45,99 секунди стане орієнтиром для конкурентів у фіналі.

    У своєму запливі він випередив американця Роберта Фінке, якому поступився на 800-метрівці, майже на півтори секунди.

    Дістався до фіналу і Сергій Фролов. Його час – 14:51,83 – є шостим серед півфіналістів.

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    Фінал обидва українці попливуть 1 серпня.

    Після «бронзового» фінішу Михайло пообіцяв привезти в Україну золоту нагороду.

    Тим часом решта українців, які змагалися в сьомий день Олімпіади, не змогли поборотися за медаль. За крок від нагороди боксерка Ганна Лисенко поступилася чемпіонці світу з Китаю, а дзюдоїст Яків Хаммо програв сутичку за бронзову нагороду.

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    Теги: Олімпіада
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    Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади