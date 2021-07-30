Українець Хаммо програв росіянину сутичку за «бронзу» Олімпіади
Яків мав шанс перемогти, але не зміг дотиснути суперника
Дзюдоїст категорії понад 100 кг Яків Хаммо втратив шанс виграти бронзову нагороду Ігор. Українцю не пощастило з турнірною сіткою. Він є 11-м у світовому рейтингу, тому отримав у суперники найсильніших. У чвертьфіналі боровся з срібним призером минулих Ігор японцем Хісайосі Харасаві, і поступився в додатковому раунді. Згодом у першій втішній зустрічі переміг Бекмурода Олтібоєва з Узбекистану і здобув право змагатися за третє місце. Там його чекав перший номер рейтингу Тамерлан Башаєв з ОКР, який цього року на чемпіонаті світу був другим.
Яків почав дуже активно. Йому першому вдалося застосувати прийом: кинув росіянина через себе, але дотиснути не зумів. Суперник ліг на бік і рефері підняв дзюдоїстів. А згодом Хаммо дозволив Башаєву збійснити захват, він опинився знизу і вивільнити руку не зміг.
Прикро, але є шанс надолужити згаяне за три роки на Олімпіаді в Парижі.
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