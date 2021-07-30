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    Українець Хаммо програв росіянину сутичку за «бронзу» Олімпіади

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    Українець Хаммо програв росіянину сутичку за «бронзу» Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Яків мав шанс перемогти, але не зміг дотиснути суперника

    Дзюдоїст категорії понад 100 кг Яків Хаммо втратив шанс виграти бронзову нагороду Ігор. Українцю не пощастило з турнірною сіткою. Він є 11-м у світовому рейтингу, тому отримав у суперники найсильніших. У чвертьфіналі боровся з срібним призером минулих Ігор японцем Хісайосі Харасаві, і поступився в додатковому раунді. Згодом у першій втішній зустрічі переміг Бекмурода Олтібоєва з Узбекистану і здобув право змагатися за третє місце. Там його чекав перший номер рейтингу Тамерлан Башаєв з ОКР, який цього року на чемпіонаті світу був другим.

    Яків почав дуже активно. Йому першому вдалося застосувати прийом: кинув росіянина через себе, але дотиснути не зумів. Суперник ліг на бік і рефері підняв дзюдоїстів. А згодом Хаммо дозволив Башаєву збійснити захват, він опинився знизу і вивільнити руку не зміг.

    Прикро, але є шанс надолужити згаяне за три роки на Олімпіаді в Парижі.

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    Теги: Олімпіада
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    Українець Хаммо програв росіянину сутичку за «бронзу» Олімпіади