Український воротар забив в «дев'ятку», пробігши з м'ячем, через все поле (відео)
- Сьогодні, 19:51
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Олександр Сухов (ліворуч). Фото: xsport.ua
Воротар взяв ініціативу на себе, зрівнявши рахунок у матчі
Голкіпер об'єднаної команди ІнБев/НПУ Олександр Сухов забив приголомшливий м'яч в рамках першої зустрічі з «Енергією» (4: 4) в 1/4 фіналу Кубка України.
Команда Сухова явно поступалася супернику по грі і програвала з рахунком 1:2, але на 24 хвилині зустрічі воротар взяв ініціативу на себе, зрівняв рахунок і допоміг ІнБев/НПУ зіграти внічию з фаворитом зустрічі.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу об'єднана команда Києва та Житомира обіграла харківську команду Viva Cup.
Джерело: xsport.ua