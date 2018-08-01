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    Український захисник близький до переходу в бельгійський «Кортрейк»

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    Андрій Бацула (ліворуч). Фото: Є. Кравс - Український захисник близький до переходу в бельгійський «Кортрейк»
    Андрій Бацула (ліворуч). Фото: Є. Кравс

    Деталі угоди уточнюються

    Захисник «Олександрії» Андрій Бацула близький до переходу в бельгійський «Кортрейк».

    Орієнтовна сума трансферу - 500 000 євро.

    Термін контракту - мінімум два роки.

    Деталі угоди уточнюються, залишилися формальності.

    Наразі Бацула готується до вильоту в Бельгію, де стане восьмим українським легіонером, заявленим на поточний сезон.

    Раніше стало відомо, що ФК «Олександрія» припинив співпрацю зі Стареньким, але підсилився двома молодими гравцями.

    Джерело: zbirna.com

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