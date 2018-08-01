Український захисник близький до переходу в бельгійський «Кортрейк»
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Розсилка
Андрій Бацула (ліворуч). Фото: Є. Кравс
Деталі угоди уточнюються
Захисник «Олександрії» Андрій Бацула близький до переходу в бельгійський «Кортрейк».
Орієнтовна сума трансферу - 500 000 євро.
Термін контракту - мінімум два роки.
Деталі угоди уточнюються, залишилися формальності.
Наразі Бацула готується до вильоту в Бельгію, де стане восьмим українським легіонером, заявленим на поточний сезон.
Раніше стало відомо, що ФК «Олександрія» припинив співпрацю зі Стареньким, але підсилився двома молодими гравцями.
Джерело: zbirna.com