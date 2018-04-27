Український захисник міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції
- 27 Квiтня, 11:48
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Чигринський був близьким до переходу у «Монпельє»
Захисник АЕКа Дмитро Чигринський міг перейти в «Монпельє».
Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.
«Чигринський був близьким до переходу у «Монпельє». Французький клуб вступив з нами у переговори. І навіть спортивний директор «Монпельє» спілкувався з Дмитром. Їм потрібен був досвідчений центральний оборонець. Адже у них на цій позиції грає один з найстарших футболістів європейського футболу 40-річний бразилець Хілтон», - зазначив він.
«Президент «Монпельє» просив час для того, щоб вирішити чи гратиме далі Хілтон. А часу у нас не було, бо АЕК зробив гарну пропозицію. Тому прийняли рішення залишитись у Греції та продовжувати грати там. Я вважаю це правильне рішення, бо там у Дмитра все добре. Його люблять у команді та уболівальники. АЕК – став чемпіоном і наступного сезону Чигринський знову гратиме у Лізі чемпіонів», – цитує Панкова FootballHub.