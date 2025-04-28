Розвідка оприлюднила дані про головні підприємства, які озброюють Росію

ГУР оприлюднило нові дані про 243 російські підприємства, що входять до складу найбільших холдингів державної корпорації «Ростех»

Головне управління розвідки України оприлюднило інформацію про ключові підприємства, які постачають ракети та боєприпаси для Росії. Ці компанії мають значну роль у військовому виробництві агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

ГУР оприлюднило нові дані про 243 російські підприємства, що входять до складу найбільших холдингів державної корпорації «Ростех». Ці підприємства відповідають за понад половину виробництва озброєнь та військової техніки в Росії, що використовуються для агресії проти України.

Згідно з інформацією, опублікованою на порталі War&Sanctions, «Ростех» включає три основні холдинги:

Холдинг високоточні комплекси, який займається розробкою і виробництвом таких систем, як ОТРК «Іскандер-М», аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кінжал», ЗРК «Панцирь-С», а також бронетехніку і кориговані боєприпаси «Краснополь»; Об’єднана авіабудівельна корпорація, що охоплює підприємства, які випускають і обслуговують винищувачі Су і МіГ, стратегічні бомбардувальники, а також військово-транспортні літаки Іл; Об’єднана двигунобудівна корпорація, яка включає 78 підприємств, що розробляють двигуни для ракет, авіації та військово-морських суден.

В оновленні також міститься детальна інформація про ідентифікацію підприємств, їх функції в структурі корпорації, а також дані про санкції, застосовані до цих компаній.

Це допоможе бізнесу перевіряти своїх контрагентів і ухвалювати рішення про припинення співпраці з підприємствами, що пов’язані з «Ростехом».

Завдяки публікації цієї інформації та синхронізації міжнародних санкцій, українська розвідка сподівається ускладнити ланцюжки постачання для російського ВПК, зменшивши темпи виробництва військової техніки і модернізації озброєнь.

Це, в свою чергу, допоможе обмежити можливості Росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях.

Нагадаємо, російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак у 2024 році.

До слова, Росія активно використовує тимчасово окуповані території України для розвитку власної галузі виробництва безпілотників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на аналітичний звіт Української Східної правозахисної групи (EHRG) та Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS), інформує «Главком».

Згідно з дослідженням, на окупованих українських землях Росія розгорнула інфраструктуру для виготовлення дронів, їх комплектуючих, а також підготовки майбутніх операторів. Зокрема, під контроль потрапили Луганський авіаремонтний завод та Сніжанський машинобудівний завод, які тепер використовуються російським оборонним конгломератом «Ростех» для виробництва безпілотників.