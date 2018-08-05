Прем'єр-ліга. «Олександрія» здобуває третю поспіль перемогу і виходить на перше місце (Відео)



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Підопічні Володимира Шарана на виїзді здолали чернігівську «Десну»

В рамках третього туру УПЛ «Десна» в рідних стінах приймала «Олександрію». Підопічні Володимира Шарана йшли на третьому місці з шістьма очками і з показником нуль у графі пропущених голів. «Десна», у свою чергу, поступилася «Шахтарю» і познущалася над «Маріуполем». Олександр Рябоконь залишив на лаві запасних Сергія Старенького, який до цього тривалий час виступав за «Олександрію».

«Десна»активніше почала матч, проте голом відзначилися саме гості. Євген Банада шикарним ударом з-за меж штрафного вразив кут воріт Литовки. 0: 1. «Сіверяни» одразу ж підвищили темп і заграли куди активніше. Гітченко досить часто опинявся у штрафній суперника, але акцентованого удару так нанести і не зміг. «Олександрія» відповіла під завісу тайму - Грицук навісив на дальню штангу, звідки Полярус скинув м'яч у центр - Литовка впорався з ударом Сітало.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Володимира Шарана, а у дебюті другого тайму гості могли подвоїти перевагу, Віталій Пономар дочекався м'яча на дальній штанзі і пробивав з кількох метрів- Литовка «прочитав» момент і врятував свою команду. А вже у наступній атаці Ігор був безсилий. Після подачі з кутового Олексій Довгий зробив зкидку у центр, звідки Валерій Бондаренко відправив м'яч під поперечину. 0:2.

Олександр Рябоконь відразу ж зробив заміну спрямовану на посилення атаки: замість Луки Коберідзе з'явився Артем Фаворов. Півзахисник освіжив гру команди, але до серйозної загрози воротам Паньківа не доходило. Підопічні Володимира Шарана грамотно відіграли в обороні. До кінця зустрічі жодна з команд так і не змогла змінити рахунок, тому фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу «Олександрії», яка дозволила команді піднятися на першу сходинку турнірної таблиці.

Десна - Олександрія 0: 2

Голи: Банада, 6, Бондаренко, 53.

Десна: Литовка - Люлька (Старенький, 71), Гітченко, Братков, Мостовий - Коберідзе (А. Фаворов, 57), Огіря - Д. Фаворов, Хльобас, Волков (Ковпак, 67) - Філіппов.

Олександрія: Паньків - Пашаєв, Бондаренко, Шендрик, Цуріков - Банада (Довгий, 46), Запорожан - Полярус (Протасов, 68), Грицук, Пономар (Задерака, 54) - Сітало.

Попередження: Люлька, Мостовий, Огіря, Хльобас, Старенький - Полярус.

УПЛ. 3-й тур. «Десна» 0-2 «Олександрія». Огляд голів. Автор: Відео телеканалу «Футбол1»

Джерело: football.ua