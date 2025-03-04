Блогер Лебіга викликав на спаринг Усика. Що відповів чемпіон світу з боксу

На Лебігу чекає складне випробування під час спарингу з Усиком

Блогер запропонував боксеру провести спаринг, а переможець має отримати «бутерброд з двома шматочками ковбаси»

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) відреагував на виклик від блогера та стрімера Михайла Лебіги провести спаринг. Про це повідомляє «Главком».

«Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво», – написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, 3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Водночас метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. Ціль – 5 млн грн.

У перший день стріму Лебіга проводив тренування з боксу, під час яких звернувся до Олександра Усика. Блогер запропонував боксеру провести спаринг, а переможець має отримати «бутерброд з двома шматочками ковбаси».

Варто зазначити, що Михайло встановив камери у спальні, ванній кімнаті, спортивному залі та кухні. Глядачі можуть цілодобово спостерігати за діями Лебіги та його гостей. Схуднення блогера стартувало з ваги 112,5 кг. Зі слів стрімера, поки він не досягне мінус 7 кілограмів на вагах, то стрім не вимкне.

Лебіга зазначив, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. Стрім супроводжуватиметься зустрічами з різними блогерами, іграми, формуванням правильного харчування та тренуваннями.

Як повідомлялося, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

До слова, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.