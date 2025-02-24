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Олександр Усик з дружиною душевно привітали старшу доньку з 15-річчям

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Олександр Усик з дружиною душевно привітали старшу доньку з 15-річчям
Олександр Усик та його дружина Катерина
фото з відкритих джерел

Знамените подружжя України виховує чотирьох дітей. Сьогодні багатодітні батьки вітають старшу доньку

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Сьогодні вони разом привітали старшу доньку з днем народження. Єлизаветі Усик виповнилося 15 років. Зворушливі та пам`ятні знімки подружжя опублікувало в соцмережах. Під фото з підрослою донькою батько написав: «моє світло». 

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Чемпіон Усик разом із дружиною вітають доньку з днем народження
фото: instagram

Також люблячі батьки опублікували зимові розваги доньки.

«Підтримка батьків дуже важлива в житті дитини», – зазначив боксер під відео

Усик вітає старшу доньку з днем народження
Усик вітає старшу доньку з днем народження
скріншот із відео: instagram/usykaa

У Єлизавети є менша сестричка Марія, яка народилася на початку 2024 року. Також – двоє братів, Кирило та Михайло. Відомо, що 38-річний Олександр та його кохана Катерина побралися ще у 2009 році, а їхні стосунки беруть початок ще зі шкільних років. 

Нагадаємо, Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема праці – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту». Торік абсолютний чемпіон світу з боксу потрапив до переліку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року. Згідно з оцінками експертів, за минулий рік він заробив $122 млн.

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Теги: відео батьки бокс батько дружина Олександр Усик свято

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