Усик увійшов у топ-10 рейтингу найкращих боксерів сучасності, перше місце займає Ломаченко



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Олександр Усик

Успіх Олександра у бою з Гассієвим допомагає йому підніматися у різноманітних таблицях про ранги

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, переможець Всесвітньої боксерської суперсерії, українець Олександр Усик вперше потрапив у топ-10 рейтингу pound-for-pound за версією ESPN.

Усик, об'єднавши пояси у крузервейті, розташувався на восьмому місці рейтингу.

Очолює ж список найкращих бійців сучасності ще один українець – Василь Ломаченко.

Топ-10 pound-for-pound

Рейтинг ESPN

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Геннадій Головкін

4. Майкі Гарсія

5. Еррол Спенс

6. Наойя Інуе

7. Срікасет Сор Рунгвісай

8. Олександр Усик

9. Ентоні Джошуа

10. Деонтей Вайлдер

Також Опубліковано новий рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC), у якому відбулися істотні зміни.

Зокрема, скандальний екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі увійшов у топ-5 рейтингу, піднявшись на дві позиції (із сьомого місця на п’яте), передає klitschko-brothers.com.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко відпочивають у Затоці.