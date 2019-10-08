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    Узбекистанський боєць ММА загинув після турніру в Грозному

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    Бекзод Нурматов - Узбекистанський боєць ММА загинув після турніру в Грозному
    Бекзод Нурматов
    Sports.uz

    У чемпіона світу Бекзода Нурматова стався інсульт після бою

    Узбекистанський боєць ММА Бекзод Нурматов помер після виступу на турнірі АСА 100 у Грозному.

    Після поєдинку у 27-річного спортсмена стався інсульт, інформує Sports.uz. Його швидко доправили до лікарні, але врятувати не змогли.

    Професіональну кар’єру Нурматов почав 2016 року. Став чемпіоном світу та володарем Кубка світу з рукопашного бою. На професіональному рівні виграв 11 поєдинків з 13-ти.

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