Узбекистанський боєць ММА загинув після турніру в Грозному



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Бекзод Нурматов Sports.uz

У чемпіона світу Бекзода Нурматова стався інсульт після бою

Узбекистанський боєць ММА Бекзод Нурматов помер після виступу на турнірі АСА 100 у Грозному.

Після поєдинку у 27-річного спортсмена стався інсульт, інформує Sports.uz. Його швидко доправили до лікарні, але врятувати не змогли.

Професіональну кар’єру Нурматов почав 2016 року. Став чемпіоном світу та володарем Кубка світу з рукопашного бою. На професіональному рівні виграв 11 поєдинків з 13-ти.