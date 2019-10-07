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    На Івано-Франківщині вболівальник під час матчу блискавично вдарив бокового суддю (фото)

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    Налякані відсутністю правоохоронців судді матч припинили - На Івано-Франківщині вболівальник під час матчу блискавично вдарив бокового суддю (фото)
    Налякані відсутністю правоохоронців судді матч припинили
    Газета Край

    Через цю прикрість гра була перервана

    Драматичними подіями відзначився матч чемпіонату Івано-Франківщини між городенківським «Пробоєм» і «Карпатами» з Брошнева-Осади.

    Як повідомляє газета «Край», за 17 хвилин до завершення матчу за рахунку 2:2 уболівальник «Пробою» вибіг до бокової лінії та вдарив бокового суддю.

    probiy
    Газета «Край» з обуренням вказує саме на цього прихильника футболу

    За повідомленням видання, головний арбітр кинувся за поліцією, але трапилася прикрість – правоохоронців на стадіоні не було. Полісменів бачили в першому таймі, а в другому вони кудись зникли. Оскільки правоохоронців так і не знайшли, гру було завчасно припинено.

    Трохи раніше ефектну бійку влаштували після гри чемпіонату району на Рівненщині футболісти з села Городок.

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати Івано-Франківщина ФК «Пробій» (Городенка) ФК «Карпати» (Брошнів-Осада)
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