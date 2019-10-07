На Івано-Франківщині вболівальник під час матчу блискавично вдарив бокового суддю (фото)
Налякані відсутністю правоохоронців судді матч припинили
Газета Край
Через цю прикрість гра була перервана
Драматичними подіями відзначився матч чемпіонату Івано-Франківщини між городенківським «Пробоєм» і «Карпатами» з Брошнева-Осади.
Як повідомляє газета «Край», за 17 хвилин до завершення матчу за рахунку 2:2 уболівальник «Пробою» вибіг до бокової лінії та вдарив бокового суддю.
Газета «Край» з обуренням вказує саме на цього прихильника футболу
За повідомленням видання, головний арбітр кинувся за поліцією, але трапилася прикрість – правоохоронців на стадіоні не було. Полісменів бачили в першому таймі, а в другому вони кудись зникли. Оскільки правоохоронців так і не знайшли, гру було завчасно припинено.
Трохи раніше ефектну бійку влаштували після гри чемпіонату району на Рівненщині футболісти з села Городок.