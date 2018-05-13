В «Динамо» Брест офіційно прокоментували чутки про переговори з Марадоною

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Дієго Марадона. Фото: Getty Images

В прес-службі жартівливо відповіли на чутки

«Динамо» Брест офіційно відреагував на інформацію іспанських та аргентинських ЗМІ, які пишуть про переговори між білоруським клубом та Дієго Марадоною.

В прес-службі жартівливо відповіли на чутки.

«У цій новині головним причинно-наслідковим зв'язком є дружба Марадони з Володимиром Путіним. І вже це викликає сумнів у достовірності інформації джерела», - йдеться у повідомленні.

«Ми, звичайно ж, були б не проти бачити в тренерському штабі «Динамо» Дієго Марадону, а на полі у формі нашої команди Кріштіану Роналду і Златана Ібрагімовича. Щодо цієї ситуації, то, мабуть, керівництву клубу нічого не залишається, як скористатись шансом і відправити пропозицію Марадоні», – цитує прес-аташе «Динамо» Брест sport-express.ru.