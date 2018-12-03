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    В інтернеті з'явилася фотографія підсумків голосування за «Золотий м'яч» (фото)

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    В інтернеті з'явилася фотографія підсумків голосування за «Золотий м'яч» (фото)

    Офіційно ім'я переможця і інші результати будуть оголошені на сьогоднішній церемонії

    В інтернеті з'явилася фотографія підсумків голосування за «Золотий м'яч-2018»

    Були сфотографовані підсумкові результати на сторінці завтрашнього номера France Football.

    Так, «Золотий м'яч-2018» отримає півзахисник збірної Хорватії та мадридського «Реалу» Лука Модрич.

    Другим став нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, а замкнув топ-3 Антуан Грізманн з «Атлетико».

    Офіційно ім'я переможця і інші результати будуть оголошені на сьогоднішній церемонії, яка пройде в Парижі. Початок - о 22:00.

    Топ-10

    1. Лука Модрич («Реал», Хорватія)

    2. Кріштіану Роналду («Ювентус», Португалія)

    3. Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція)

    4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція)

    5. Ліонель Мессі («Барселона», Аргентина)

    6. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет)

    7. Рафаель Варан («Реал», Франція)

    8. Еден Азар («Челсі», Бельгія)

    9. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія)

    10. Гаррі Кейн («Тоттенгем», Англія)

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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