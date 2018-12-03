В інтернеті з'явилася фотографія підсумків голосування за «Золотий м'яч» (фото)
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Офіційно ім'я переможця і інші результати будуть оголошені на сьогоднішній церемонії
В інтернеті з'явилася фотографія підсумків голосування за «Золотий м'яч-2018»
Були сфотографовані підсумкові результати на сторінці завтрашнього номера France Football.
Так, «Золотий м'яч-2018» отримає півзахисник збірної Хорватії та мадридського «Реалу» Лука Модрич.
Другим став нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, а замкнув топ-3 Антуан Грізманн з «Атлетико».
Офіційно ім'я переможця і інші результати будуть оголошені на сьогоднішній церемонії, яка пройде в Парижі. Початок - о 22:00.
En exclu, le classement (leak) du #BallondOr 2018. #Lloris est 29e, #Modric premier (comme pressenti depuis des semaines). #Griezmann troisième, #Mbappé 4e, devant #Messi (5e) qui ne mérite absolument pas cette place. Fin du suspense. #Hazard (Belgique) est 8e. #BallonDor2018 pic.twitter.com/XAJQvmJ85u— Stanislas Racine (@voilastan) 3 декабря 2018 г.
Топ-10
1. Лука Модрич («Реал», Хорватія)
2. Кріштіану Роналду («Ювентус», Португалія)
3. Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція)
4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція)
5. Ліонель Мессі («Барселона», Аргентина)
6. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет)
7. Рафаель Варан («Реал», Франція)
8. Еден Азар («Челсі», Бельгія)
9. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія)
10. Гаррі Кейн («Тоттенгем», Англія)
Джерело: Tribuna.com