В Ірані трансляція матчу «Кельн» - «Баварія» зазнала цензури через те, що арбітром була жінка

Під час ефіру її показували тільки здалеку

Трансляція матчу 33-го туру чемпіонату Німеччини «Кельн» - «Баварія» (1:3) піддалася цензурі в Ірані. Гру судила жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус. Під час ефіру її показували тільки здалеку, а під час великих планів трансляцію перемикали на уболівальників. 39-річна Штайнхаус у вересні 2017 дебютувала в першій бундеслізі,



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Бабіана Штайнхаус

Під час ефіру її показували тільки здалеку

Трансляція матчу 33-го туру чемпіонату Німеччини «Кельн» - «Баварія» (1:3) піддалася цензурі в Ірані.

Гру судила жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус.

Під час ефіру її показували тільки здалеку, а під час великих планів трансляцію перемикали на уболівальників.

39-річна Штайнхаус у вересні 2017 дебютувала в першій бундеслізі, ставши першою в історії турніру жінкою-арбітром.

Джерело: ua.tribuna.com