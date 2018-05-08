В Ірані трансляція матчу «Кельн» - «Баварія» зазнала цензури через те, що арбітром була жінка
- Сьогодні, 22:37
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Бабіана Штайнхаус
Під час ефіру її показували тільки здалеку
Трансляція матчу 33-го туру чемпіонату Німеччини «Кельн» - «Баварія» (1:3) піддалася цензурі в Ірані.
Гру судила жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус.
Під час ефіру її показували тільки здалеку, а під час великих планів трансляцію перемикали на уболівальників.
39-річна Штайнхаус у вересні 2017 дебютувала в першій бундеслізі, ставши першою в історії турніру жінкою-арбітром.
Джерело: ua.tribuna.com