В одному з клубів української Прем'єр-ліги вже три місяці не платять зарплату
- Сьогодні, 10:40
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Фото: прес-служба ФК Зірка
Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом
У «Зірці» існують затримки з виплати заробітної плати.
Зазначається, що затримка становить близько трьох місяців.
Також не виплачуються і преміальні.
Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом.
Нагадаємо, після 19 турів «Зірка» займає дев'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 18 очок.
З відпустки футболісти «Зірки» виходять після новорічно-різдвяних свят - 14-15 січня.
Джерело: Footboom