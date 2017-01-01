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    В одному з клубів української Прем'єр-ліги вже три місяці не платять зарплату

    Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом
    У «Зірці» існують затримки з виплати заробітної плати. Зазначається, що затримка становить близько трьох місяців. Також не виплачуються і преміальні. Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом. Нагадаємо, після 19 турів «Зірка» займає дев'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 18 очок. З
    • Сьогодні, 10:40
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    Фото: прес-служба ФК Зірка
    Фото: прес-служба ФК Зірка

    Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом

    У «Зірці» існують затримки з виплати заробітної плати.

    Зазначається, що затримка становить близько трьох місяців.

    Також не виплачуються і преміальні.

    Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом.

    Нагадаємо, після 19 турів «Зірка» займає дев'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 18 очок.

    З відпустки футболісти «Зірки» виходять після новорічно-різдвяних свят - 14-15 січня.

    Джерело: Footboom

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