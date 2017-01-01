В одному з клубів української Прем'єр-ліги вже три місяці не платять зарплату

Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом

У «Зірці» існують затримки з виплати заробітної плати. Зазначається, що затримка становить близько трьох місяців. Також не виплачуються і преміальні. Керівництво клубу обіцяє закрити борги найближчим часом. Нагадаємо, після 19 турів «Зірка» займає дев'яте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 18 очок. З