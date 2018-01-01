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    В УЄФА хочуть змінити правило трьох замін

    Чиновники стурбовані збільшеним навантаженням на футболістів
    У європейському футболі на офіційному рівні може відбутися зміна правил, яка вплине на інтенсивність гри, а також, можливо, на її видовищність. Вся справа в тому, що в УЄФА стурбовані збільшеним навантаженням на футболістів і ускладненим календарем. Найближчим часом у всіх турнірах, що проводяться під егідою організації, буде введена четверта
    • Сьогодні, 14:50
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    Чиновники стурбовані збільшеним навантаженням на футболістів

    У європейському футболі на офіційному рівні може відбутися зміна правил, яка вплине на інтенсивність гри, а також, можливо, на її видовищність.

    Вся справа в тому, що в УЄФА стурбовані збільшеним навантаженням на футболістів і ускладненим календарем.

    Найближчим часом у всіх турнірах, що проводяться під егідою організації, буде введена четверта заміна, стверджує іспанське видання Marca.

    Повідомляється також, що в УЄФА задоволені тестуванням четвертої заміни на юніорських молодіжних чемпіонатах Європи в останні два роки і переконані в необхідності нововведення цього правила у дорослих турнірах.

    Джерело: Footboom

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