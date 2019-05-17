В УЄФА заявили, що їхнім пріоритетним завданням є ліквідація расизму і гомофобії



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17 травня відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією

Для Союзу європейських футбольних асоціацій пріоритетним завданням є ліквідація расизму і гомофобії. Про це повідомили в прес-службі УЄФА, відповідаючи на питання про пріоритети в боротьбі проти дискримінації.

Нагадаємо, 17 травня відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією.

«Для нашої організації пріоритетним завданням є ліквідація расизму і гомофобії, Дискримінаційна поведінка, включаючи гомофобію, є неприпустимою на змаганнях УЄФА. Стаття 14 Дисциплінарного регламенту УЄФА мінімальним покаранням за таке порушення визначає часткове закриття стадіону.

УЄФА зробив ряд ініціатив щодо захисту ЛГБТ в футболі. Наприклад, в грудні 2017 Ліам Девіс, єдиний відкритий футболіст-гей в Великобританії, був представлений в кампанії УЄФА #EqualGame (рівна гра), яка сприяє різноманітності і доступності в футболі», - інформує прес-службу УЄФА.

Джерело: Чемпионат.com