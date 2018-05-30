В українській баскетбольній Суперлізі може з'явитися ще одна команда з Миколаєва

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Фото ФБУ

«Ніко-Баскет» планує через один сезон підвищитися у класі

«Ніко-Баскет» за наступний сезон планує дійти до найвищого дивізіону чемпіонату України – Суперліги.

Про це розповів тренер команди Валентин Берестнєв після перемоги команди у чемпіонаті Миколаївської баскетбольної ліги.

«Ми хотіли зайти у Суперлігу за два сезони. Не вийшло. Дайте нам ще один сезон, і ми будемо у Суперлізі», - зазначив Берестнєв, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тренер також підбив підсумки сезону команди у Вищій лізі, де «Ніко-Баскет» став бронзовим призером.

«Ми готувалися до боротьби за золоті нагороди у Вищій лізі. Та кадрові втрати наприкінці регулярного чемпіонату негативно вплинули на наші плани. Ми втратили глибину та ротацію складу, що негативно позначилося на результаті», - пояснив тренер.

«Втім, після програної серії «Говерлі», де нам не вистачило саме глибини складу, хлопці не знітилися. Я вдячний, що вони згуртувалися та виграли серію за бронзу проти «Рівного» за три матчі. Якби ми перейшли до п’яти поєдинків, ми могли б залишитися без медалей», - розповів тренер.