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    Ватерполісти львівського «Динамо» достроково стали чемпіонами України

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    <p>Львівське &laquo;Динамо&raquo;. Фото:&nbsp;dynamolviv.com</p> - Ватерполісти львівського «Динамо» достроково стали чемпіонами України

    Львівське «Динамо». Фото: dynamolviv.com

    У неділю, 27 травня, відбудеться останній матч для «Динамо» у цьому сезоні

    У суботу, 26 травня, львівське «Динамо» обіграло харківський ХПІ і стало недосяжним для найближчого конкурента збірної Харківської області.

    Перемогу над ХПІ «динамівці» здобули з рахунком 21:1.

    У неділю, 27 травня, о 13:30 у басейні СКА (вул. Клепарівська, 39 а) відбудеться останній матч для «Динамо» у цьому сезоні. Суперником галичан буде срібний призер цього сезону – збірна Харківської області.

    Зазначимо, що в минулому сезоні переможцем чемпіонату України стала збірна Харьківської області.

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