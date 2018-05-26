Ватерполісти львівського «Динамо» достроково стали чемпіонами України

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Львівське «Динамо». Фото: dynamolviv.com

У неділю, 27 травня, відбудеться останній матч для «Динамо» у цьому сезоні

У суботу, 26 травня, львівське «Динамо» обіграло харківський ХПІ і стало недосяжним для найближчого конкурента збірної Харківської області.

Перемогу над ХПІ «динамівці» здобули з рахунком 21:1.

У неділю, 27 травня, о 13:30 у басейні СКА (вул. Клепарівська, 39 а) відбудеться останній матч для «Динамо» у цьому сезоні. Суперником галичан буде срібний призер цього сезону – збірна Харківської області.

Зазначимо, що в минулому сезоні переможцем чемпіонату України стала збірна Харьківської області.