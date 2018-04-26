  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Вдала гра Фесенка не врятувала його «Авелліно» від поразки у першому матчі фіналу Кубка Європи

    «Венеція» виявилася сильнішою на виїзді
    «Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка програло у першому матчі фіналу Кубка Європи FIBA чинному чемпіону Італії – «Венеції». Підсумковий рахунок зустрічі – 69:77. Український баскетболіст став найрезультативнішим у матчі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. За 23:16 хв зі
    • 26 Квiтня, 12:37
    • Розсилка
    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    «Венеція» виявилася сильнішою на виїзді

    «Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка програло у першому матчі фіналу Кубка Європи FIBA чинному чемпіону Італії – «Венеції».

    Підсумковий рахунок зустрічі – 69:77.

    Український баскетболіст став найрезультативнішим у матчі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    За 23:16 хв зі «старту» він набрав 19 очок, сім підбирань, дві передачі, перехоплення та три блок-шоти.

    За рівної боротьби ключовою у матчі стала перевага «Венеції» у другій чверті.

    Кубок Європи FIBA з баскетболу

    Фінал

    «Авелліно» – «Венеція» – 69:77 (25:25, 15:23, 15:15, 14:14)

    Другий матч фіналу команди зіграють 2 травня.

    Нагадаємо, Фесенко з рекордом переміг у матчі чемпіонату Італії.

    Кубок Європи баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ