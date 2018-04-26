Вдала гра Фесенка не врятувала його «Авелліно» від поразки у першому матчі фіналу Кубка Європи

«Венеція» виявилася сильнішою на виїзді

«Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка програло у першому матчі фіналу Кубка Європи FIBA чинному чемпіону Італії – «Венеції». Підсумковий рахунок зустрічі – 69:77. Український баскетболіст став найрезультативнішим у матчі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. За 23:16 хв зі



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Кирило Фесенко

«Венеція» виявилася сильнішою на виїзді

«Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка програло у першому матчі фіналу Кубка Європи FIBA чинному чемпіону Італії – «Венеції».

Підсумковий рахунок зустрічі – 69:77.

Український баскетболіст став найрезультативнішим у матчі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За 23:16 хв зі «старту» він набрав 19 очок, сім підбирань, дві передачі, перехоплення та три блок-шоти.

За рівної боротьби ключовою у матчі стала перевага «Венеції» у другій чверті.

Кубок Європи FIBA з баскетболу

Фінал

«Авелліно» – «Венеція» – 69:77 (25:25, 15:23, 15:15, 14:14)

Другий матч фіналу команди зіграють 2 травня.

Нагадаємо, Фесенко з рекордом переміг у матчі чемпіонату Італії.