Вдала гра Фесенка не врятувала його «Авелліно» від поразки у першому матчі фіналу Кубка Європи
- 26 Квiтня, 12:37
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Розсилка
Кирило Фесенко
«Венеція» виявилася сильнішою на виїзді
«Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка програло у першому матчі фіналу Кубка Європи FIBA чинному чемпіону Італії – «Венеції».
Підсумковий рахунок зустрічі – 69:77.
Український баскетболіст став найрезультативнішим у матчі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
За 23:16 хв зі «старту» він набрав 19 очок, сім підбирань, дві передачі, перехоплення та три блок-шоти.
За рівної боротьби ключовою у матчі стала перевага «Венеції» у другій чверті.
Кубок Європи FIBA з баскетболу
Фінал
«Авелліно» – «Венеція» – 69:77 (25:25, 15:23, 15:15, 14:14)
Другий матч фіналу команди зіграють 2 травня.
Нагадаємо, Фесенко з рекордом переміг у матчі чемпіонату Італії.