Світоліна примудрилася програти, ведучи 4:1 у півфінальному матчі з Сімоною Халеп



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Еліна Світоліна, мабуть, сама шокована через те, що сталося WTAtennis

Українська тенісистка зламала гру, а потім самотужки віддала перемогу суперниці

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України не змогла пробитися до фіналу турніру із серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).

У півфінальному поєдинку українка програла третій тенісистці планети Сімоні Халеп з Румунії - 3:6, 6:3, 4:6.

Матч тривав дві години і десять хвилин. Халеп домінувала в першому сеті, тоді як у наступних двох українка постійно нарощувала домінування і врешті, здавалося б, зламала опір непохитної Сімони. Втім, тому Сімона й непохитна...

Дві своїх подачі Еліна програла в першому сеті, тоді як у другій партії зробила два брейки сама, а всі свої подачі захистила. У вирішальному сеті Світоліна вела 4:1, мала три брейк-пойнти в шостому геймі, але після затяжної боротьби поступилася. Після того ситуація на корті змінилася кардинальним чином. З чотирьох наступних геймів Світоліна змогла нав'язати боротьбу лише в дев'ятому, на своїй подачі. Але й його програла.

У фінальному поєдинку Халеп зіграє з переможницею пари Анжелік Кербер (Німеччина) - Еліс Мертенс (Бельгія).

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