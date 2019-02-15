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    Світоліна примудрилася програти, ведучи 4:1 у півфінальному матчі з Сімоною Халеп

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    Еліна Світоліна, мабуть, сама шокована через те, що сталося - Світоліна примудрилася програти, ведучи 4:1 у півфінальному матчі з Сімоною Халеп
    Еліна Світоліна, мабуть, сама шокована через те, що сталося
    WTAtennis

    Українська тенісистка зламала гру, а потім самотужки віддала перемогу суперниці

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України не змогла пробитися до фіналу турніру із серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).

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    У півфінальному поєдинку українка програла третій тенісистці планети Сімоні Халеп з Румунії - 3:6, 6:3, 4:6.

    Матч тривав дві години і десять хвилин. Халеп домінувала в першому сеті, тоді як у наступних двох українка постійно нарощувала домінування і врешті, здавалося б, зламала опір непохитної Сімони. Втім, тому Сімона й непохитна...

    Дві своїх подачі Еліна програла в першому сеті, тоді як у другій партії зробила два брейки сама, а всі свої подачі захистила. У вирішальному сеті Світоліна вела 4:1, мала три брейк-пойнти в шостому геймі, але після затяжної боротьби поступилася. Після того ситуація на корті змінилася кардинальним чином. З чотирьох наступних геймів Світоліна змогла нав'язати боротьбу лише в дев'ятому, на своїй подачі. Але й його програла.

    У фінальному поєдинку Халеп зіграє з переможницею пари Анжелік Кербер (Німеччина) - Еліс Мертенс (Бельгія).

     Читайте також: Еліна Світоліна впевнено вийшла до півфіналу турніру в Досі



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