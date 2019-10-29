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    Велогонщик дивом вижив під колесами авто (відео)

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    За мить до зіткнення - Велогонщик дивом вижив під колесами авто (відео)
    За мить до зіткнення
    Скріншот

    Під час велогонки в Бразилії дивом вдалося уникнути смертельної трагедії

    У Бразилії під час велогонки «Тур де Гуарульюс» один з гонщиків потрапив під колеса авто. На повороті на нього на великій швидкості налетів автомобіль, який збив огородження траси.

    Велогонщику лише дивом вдалося втрятуватися.  

    Нагадаємо, у серпні в Польщі через падіння на змаганнях помер 22-річний бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт.

    ДТП велогонка велоспорт
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