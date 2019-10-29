Велогонщик дивом вижив під колесами авто (відео)
За мить до зіткнення
Скріншот
Під час велогонки в Бразилії дивом вдалося уникнути смертельної трагедії
У Бразилії під час велогонки «Тур де Гуарульюс» один з гонщиків потрапив під колеса авто. На повороті на нього на великій швидкості налетів автомобіль, який збив огородження траси.
Велогонщику лише дивом вдалося втрятуватися.
Нагадаємо, у серпні в Польщі через падіння на змаганнях помер 22-річний бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт.
Isso foi hoje na Volta de Garulhos. Agentes de trânsito não receberam horas extras, carro furou o bloqueio de cones e aconteceu isso. Absurdo. pic.twitter.com/Xa4YuGOYVc— País do Ciclismo (@DoCiclismo) October 28, 2019