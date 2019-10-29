Велогонщик дивом вижив під колесами авто (відео)



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За мить до зіткнення Скріншот

Під час велогонки в Бразилії дивом вдалося уникнути смертельної трагедії

У Бразилії під час велогонки «Тур де Гуарульюс» один з гонщиків потрапив під колеса авто. На повороті на нього на великій швидкості налетів автомобіль, який збив огородження траси.

Велогонщику лише дивом вдалося втрятуватися.

Нагадаємо, у серпні в Польщі через падіння на змаганнях помер 22-річний бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт.