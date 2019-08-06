У Польщі розбився 22-річний велогонщик



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Бьорг Ламбрехт CyclingTips

Бельгієць Бьорг Ламбрехт помер після падіння на Турі Польщі

Бельгійський 22-річний велогонщик Бьорг Ламбрехт помер у лікарні після падіння на третьому етапі «Туру Польщі».

Через 50 км після старту спортсмен влетів на швидкості в бетонну трубу, інформує команда Lotto-Soudal. Ламбрехта терміново доправили до лікарні у важкому стані. Однак він не пережив операцію.

Минулого року Ламбрехт перейшов з любителів у професіонали. Стартував на престижній іспанській «Вуельті», але не завершив багатоденку. Виборов срібну нагороду на юніорському чемпіонаті світу 2018 року.