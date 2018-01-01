Велокоманда «Астана», за яку виступає українець, може припинити існування

«Астана» усіх успіхів домагається на тлі серйозних фінансових проблем

Відома казахстанська велокоманда «Астана» знаходиться під загрозою закриття через фінансові проблеми. «Астана» блискуче розпочала сезон 2018 року, здобувши вже 6 перемог, в числі яких - перемога Міхаеля Вальгрена на Omloop Het Nieuwsblad. Однак, як стало відомо Vesti.kz, всіх цих успіхів «Астана» домагається на



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Велокоманда «Астана». Фото: Getty Images

«Астана» усіх успіхів домагається на тлі серйозних фінансових проблем

Відома казахстанська велокоманда «Астана» знаходиться під загрозою закриття через фінансові проблеми.

«Астана» блискуче розпочала сезон 2018 року, здобувши вже 6 перемог, в числі яких - перемога Міхаеля Вальгрена на Omloop Het Nieuwsblad.

Однак, як стало відомо Vesti.kz, всіх цих успіхів «Астана» домагається на тлі серйозних фінансових проблем. Генеральний менеджер команди Олександр Винокуров заявив, що команда найближчим часом може припинити своє існування.

«Сезон вже щосили стартував, ми провели тренувальні збори, беремо участь в змаганнях, але фінансування на цей рік ми до сих пір не отримали. Їздимо на гонки з зекономлених коштів, хлопці не отримують заробітних плат», - сказав Винокуров.

«Ситуація просто критична. Це 30 гонщиків, у яких підписані контракти, у нас є перед ними зобов'язання. Це понад 50 осіб персоналу команди, включаючи тренерів, лікарів, масажистів, механіків і так далі. Взяти ті ж перельоти, проживання на гонках, логістику - всі ці витрати не терплять зволікання, будь-яка відстрочка фінансування просто зупинить роботу команди, а попереду найважливіші старти сезону. Все це неминуче призведе до закриття проекту», - заявив Винокуров.

Нагадаємо, команда Астана була заснована влітку 2006 року на руїнах іспанської Liberty Seguros, більшість гонщиків якої опинилися замішані в гучний допінговий скандал Операсьон Пуерто.

Зазначимо, що один з двох українських гонщиків в Світовому Туре, Андрій Гривко, виступає за «Астану», і в разі закриття команди може залишитися без роботи.