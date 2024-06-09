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Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Матір засудили, бо дитина захворіла на гострий бронхіт: деталі справи
У суді жінка вини не визнала, наголосила, що лікувала дитину і раніше зверталася до лікаря
фото: depositphotos.com

Жінку визнано винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків

У Хмельницькому матір малолітньої дитини отримала 850 грн штрафу, оскільки ухилилася від виконання батьківських обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними адмінпротоколу, жінці інкримінувався недогляд за своєю дитиною. Зокрема, вона допустила захворювання малолітнього сина, внаслідок чого хлопчика було доставлено до Хмельницької міської дитячої лікарні з діагнозом «гострий бронхіт». Це могло призвести до загрози життю і здоров’ю дитини, сказано у матеріалах справи.

У суді жінка вини не визнала. Наголосила: лікувала дитину, раніше зверталася до лікаря. Температуру у дитини не виявила, бо термометр був зламаний.

Натомість суддя критично оцінила пояснення матері. На думку Феміди, це зайвий раз підтверджує не належний догляд за дитиною.

В цілому, суд дійшов висновків: вина матері підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення; рапортом згідно з яким дитина з ознаками бронхіту та високою температурою була виявлена працівниками Розсошанської тергромади разом з працівниками поліції; письмовими поясненнями матері ; фотознімками; випискою із медичної карти стаціонарного хворої дитини.

Окрім штрафу, жінка заплатить 605,6 грн судового збору.

Як відомо, стаття 184 Кодексу про адміністративні правопорушення, за якою судили жінку, передбачає покарання у вигляді штрафу від 850 грн до 5,1 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника.

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Теги: Хмельниччина здоров'я суд діти штраф лікарня батьки

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