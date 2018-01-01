«Верес» заявив на матчі Прем’єр-ліги двох бразильців
- Сьогодні, 18:11
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Раніше рівненський клуб заявив ще 8 новачків
Рівненський «Верес» дозаявив на весняну частину першості в українській Прем'єр-лізі двох легіонерів – Пепі Соузу та Жуліо Сезара, інформує офіційний сайт організації.
21-річний правий захисник Пепі Соуза може дебютувати за команду вже в сьогоднішньому поєдинку проти «Ворскли».
На батьківщині фулбек виступав у клубах штату «Сан-Паулу» Фламенго та «Аудакс», але грав лише за резервні команди в чемпіонаті штату. Його співвітчизник, 22-річний Жуліо Сезар, грав у третьому дивізіоні штату Пауліста за «Гуаратінгету» (9 матчів).
Раніше рівненський клуб заявив 8 новачків: Станіслава Куліша, Богдана Сарнавського, Дениса Кожанова, Павла Мягкова, Павла Лук'янчука, Владислава Приймака, Максима Каленчука та Микиту Каменюку.