«Верес» заявив на матчі Прем’єр-ліги двох бразильців

Раніше рівненський клуб заявив ще 8 новачків

Рівненський «Верес» дозаявив на весняну частину першості в українській Прем'єр-лізі двох легіонерів – Пепі Соузу та Жуліо Сезара, інформує офіційний сайт організації. 21-річний правий захисник Пепі Соуза може дебютувати за команду вже в сьогоднішньому поєдинку проти «Ворскли». На батьківщині фулбек виступав у клубах