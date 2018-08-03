Ветерани війни на Донбасі провели у Києві спільне тренування з легкоатлетами



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Тренер збірної України з видів витривалості у захваті від мотивації учасників бойових дій

Члени збірної України з марафонського бігу, які готуються до чемпіонату Європи у Берліні, займалися разом з ветеранами війни на Сході України, на яких невдовзі очікує участь у 43-му марафоні морської піхоти у Вашингтоні.

Таке незвичне тренування відбулося на столичному стадіоні «Атлет», інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

«Молоді люди, які захищали нашу державу та втратили здоров’я, зараз знайшли себе у бігу на довгі дистанції», - розповів головний тренер збірної України з видів витривалості Сергій Романчук.

«Представники Національної ради спортивної реабілітації захисників України звернулися до нас з проханням поділитися з ними різноманітним досвідом. Дмитро Лашин, Дар’я Михайлова, Ігор Русс, а також рекордсмен України з марафонського бігу Дмитро Барановський спілкувалися з хлопцями дві години», - додав він.

Тренер упевнений, що це була не остання зустріч спортсменів.

«Проблеми, з якими зустрічаємося у спорті ми, – ніщо, у порівнянні з їхніми. Був на зустрічі, наприклад, один молодий лейтенант, який на війні закрив собою від вибуху гранати побратимів і втратив зір. Він на змаганнях бігтиме з поводирем», - продовжив Романчук.

«Ще один хлопець втратив на війні руки та ноги, і тим не менш нещодавно виграв змагання на дистанції 10 000 метрів, і тепер мріє подолати марафон. Мотивація у них просто зашкалює. Це чудовий приклад для всіх», - підсумував він.