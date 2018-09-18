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    Віце-президент WADA виступає проти поновлення Російського антидопінгового агентства

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    Фото REUTERS - Віце-президент WADA виступає проти поновлення Російського антидопінгового агентства
    Фото REUTERS

    Лінда Хелланд першою заявила про своє рішення напередодні голосування

    Віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хелланд виступила проти відновлення членства РУСАДА (Російського антидопінгового агентства).

    Норвежка стала першою з вищого керівництва організації, яка відкрито висловилася на цю тему.

    «Я буду голосувати проти відновлення Росії, - наводить ВВС слова Хелланд. - Я бачу, що прогрес досягнутий і приймаю зусилля, зроблені РУСАДА, але поки звіт Макларена не визнаний, і WADA не має доступу до лабораторій, буду голосувати проти».

    «Якщо буде вирішено відновити Росію, то буде виклик спортсменам усього світу. Цей момент назавжди визначить ставлення до WADA як незалежної організації для чистого спорту», - додала вона.

    Раніше стало відомо, що комітет відповідності WADA рекомендував виконкому відновити членство РУСАДА. Також була опубліковано повне листування між комітетом і російською стороною.

    Питання відновлення РУСАДА буде розглянуто на засіданні виконкому WADA 20 вересня на Сейшельських островах.

    РУСАДА було визнано невідповідним кодексу WADA у листопаді 2015 роки після доповіді незалежної комісії організації під керівництвом Річарда Макларена.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія допінг WADA
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