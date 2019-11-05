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    Видатна українська гімнастка погодилася б стати міністром спорту

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    Ганна різатдінова знає спорт у найдрібніших деталях - Видатна українська гімнастка погодилася б стати міністром спорту
    Ганна різатдінова знає спорт у найдрібніших деталях
    Іван Вербицький

    Ганна Різатдінова знає, що потрібно нашому спорту

    Бронзова призерка Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики, 26-річна Ганна Різатдінова розповіла, що думає про стан спорту в нашій державі.

    «Розвивати спорт потрібно? Я була в епіцентрі подій. Хто, як не я, розуміє, що потрібно для розвитку спорту в країні?

    У нас немає спортивних телеканалів і новин. Які спортивні об'єкти у нас побудовані за останнім часом? Якби мені запропонували стати міністром спорту, то я б погодилася.

    Міністр спорту повинен хоч трошки бути спортсменом, щоб розуміти, що потрібно збірній або федерації», - сказала Різатдінова.

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    спорт художня гімнастика Ганна Різатдінова
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