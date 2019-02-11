Дивовижна «Місячна соната»: Шома Уно встановив світовий рекорд у фігурному катанні (відео)



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Японець Шома Уно вразив світ l'Equipe

Японець побив досягнення свого титулованого замляка на цілих сім балів

Японський фігурист Шома Уно став переможцем Турніру чотирьох континентів в американському Анагаймі, встановивши світовий рекорд у довільній програмі. Уно отримав за свій виступ 197,36 бала, перевершивши попередній світовий рекорд, який був встановлений іншим японцем, дворазовим олімпійським чемпіоном Юдзуру Ганю (190,43) майже на 7 балів.

Рекордний прокат Шоми Уно

В сумі Уно, що йшов четвертим після короткої програми, набрав 289,12 бала. Друге місце на турнірі посів китаєць Цзінь Боян (273,51), третім став американець Вінсент Чжоу (272,22).

Нагадаємо, що торік улітку в фігурному катанні обнулили всі світові рекорди. Міжнародний союз ковзанярів прийняв таке рішення через нову шкалу оцінки рівня виконання. Всі попередні статистичні дані, що з'явилися до сезону-2018/2019, тепер є «історичними».