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    Відбулося засідання УЄФА у справі надання українського громадянства Мораєсу

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    Новий українець Жуніор Мораєс - Відбулося засідання УЄФА у справі надання українського громадянства Мораєсу
    Новий українець Жуніор Мораєс
    Обозреватель

    Рішення по справі оголосять 3 травня

    В УЄФА відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету в справі надання українського громадянства бразильському форварду «Шахтаря» Жуніору Мораєсу.

    Футбольні федерації Португалії та Люксембурга наполягають, що Мораєс став гравцем збірної України з порушенням законодавства. Оголошення вердикту по справі очікується 3 травня в першій половині дня, інформує Footboom.

    Мораєс отримав український паспорт у березні та встиг зіграти два матчі в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року: проти Португалії (0:0) та Люксембурга (2:1).

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