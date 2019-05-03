Відбулося засідання УЄФА у справі надання українського громадянства Мораєсу
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Новий українець Жуніор Мораєс
Обозреватель
Рішення по справі оголосять 3 травня
В УЄФА відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету в справі надання українського громадянства бразильському форварду «Шахтаря» Жуніору Мораєсу.
Футбольні федерації Португалії та Люксембурга наполягають, що Мораєс став гравцем збірної України з порушенням законодавства. Оголошення вердикту по справі очікується 3 травня в першій половині дня, інформує Footboom.
Мораєс отримав український паспорт у березні та встиг зіграти два матчі в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року: проти Португалії (0:0) та Люксембурга (2:1).