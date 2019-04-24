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    Фани «Динамо» «повісили» Жуніора Мораєса під час матчу проти «Шахтаря» (фото)

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    Опудало Жуніора Мораєса - Фани «Динамо» «повісили» Жуніора Мораєса під час матчу проти «Шахтаря» (фото)
    Опудало Жуніора Мораєса
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    Уболівальники киян підкреслили негативне ставлення до переходу свого колишнього нападника

    Фани київського «Динамо» яскраво продемонстрували вкрай негативне ставлення до переходу в «Шахтар» свого колишнього бразильського форварда Жуніора Мораєса.

    Під час поєдинку 25 туру проти «гірників» 24 квітня на НСК «Олімпійський» кияни повісили на другому ярусі трибун опудало в шахтарській помаранчево-чорній формі.

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    Жуніор Мораєс у травні 2015 року перейшов з донецького «Металурга» до київського «Динамо». У червні 2018 року бразилець перейшов до «Шахтаря», а в березні 2019 року отримав українське громадянство та зіграв за збірну України в двох матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

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