Фани «Динамо» «повісили» Жуніора Мораєса під час матчу проти «Шахтаря» (фото)



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Опудало Жуніора Мораєса Фейсбук

Уболівальники киян підкреслили негативне ставлення до переходу свого колишнього нападника

Фани київського «Динамо» яскраво продемонстрували вкрай негативне ставлення до переходу в «Шахтар» свого колишнього бразильського форварда Жуніора Мораєса.

Під час поєдинку 25 туру проти «гірників» 24 квітня на НСК «Олімпійський» кияни повісили на другому ярусі трибун опудало в шахтарській помаранчево-чорній формі.

Жуніор Мораєс у травні 2015 року перейшов з донецького «Металурга» до київського «Динамо». У червні 2018 року бразилець перейшов до «Шахтаря», а в березні 2019 року отримав українське громадянство та зіграв за збірну України в двох матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

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