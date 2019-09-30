Відома українська дзюдоїстка перед весіллям відгуляла дівич-вечір (фото)



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Інна Черняк прощається з холостяцьким життям Instagram Інни Черняк

Інна Черняк готується вийти заміж

Ще на одну холостячку менше стане найближчим часом в еліті українського спорту. Змінити особистий статус готується чемпіонка Паралімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи серед спортсменів з вадами зору – дзюдоїстка Інна Черняк. Персону майбутнього чоловіка Інна від широкого загалу приховує. А от світлинами з дівич-вечора поділилася днями на своїй сторінці в Instargam.

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Титулована дзюдоїстка весело прощалася з дівоцтвом у тісній компанії – не обійшлася вечірка без її сестри-близнюки, призерки чемпіонатів Європи з дзюдо Марини Черняк, також гуляла з дівчатами восьмиразова чемпіонка України з тхеквондо Дарина Яковлєва.

Зазначимо, що зараз 31-річна Інна Черняк готується до других Паралімпійських ігор у своїй кар’єрі, на даний момент спортсменка очолює світовий рейтинг IBSA (дзюдоїсти з вадами зору) у своїй ваговій категорії. Нагадаємо нещодавно запоріжанка додала до нього нові очки, вигравши турнір серії Гран-Прі в Ташкенті.

Швидше за все, Ігри 2020 року в Токіо стануть фінальним акордом в кар’єрі Інни Черняк. Торік в інтерв’ю журналу «VIP-club», де сестри Черняк виступали у статусі завидних наречених, Інна розповіла про свої особисті плани так: «Настане час, і я стану мамою. Коли народжу дитину, повертатися у великий спорт не хочу. Це постійні травми та втрата здоров’я. А хочеться цілком присвятити себе родині».