Титулований український дзюдоїст Зантарая програв на старті чемпіонату світу через заборонену дію (відео)



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Богдан Ядов був у двох кроках від медалі Judoinside

У другий змагальний день українська команда залишилася без медалей

У Токіо (Японія) набирає обертів чемпіонат світу з дзюдо.

Після тріумфального першого дня, коли друге поспіль світове золото у ваговій категорії до 48 кг здобула Дарина Білодід, у день другий українці залишилися без медалей. Причому не зміг проявити себе чемпіон світу-2009, дворазовий чемпіон Європи Георгій Зантарая, який представляє вагову категорію до 66 кг.

У стартовій сутичці Георгій поступився бронзовому призерові чемпіонату світу-2017 і чемпіонату Європи-2018 Талеві Флікеру з Ізраїлю. Причому програв українець, отримавши «хансоку-маке», дискваліфікацію за заборонену дію.

Разом з тим, близьким до медальних сутичок був інший український представник ваги до 66 кг, молодий киянин Богдан Ядов. Вихованець Анни Каштанової переміг трьох перших суперників – Абдеррахмана Бушіту з Марокко, Страхінью Бунчіча з Сербії та Даніеля Карґніна з Бразилії – чисто, на «іппон», але щоразу на golden score, тобто, в додатковий час, після рівних основних чотирьох хвилин сутичок. Ось лишень корейцеві Кіму Лім-Гвану в чвертьфіналі Богдан програв швидко, пропустивши фатальний кидок на початку другої хвилини. Після того Ядов продовжив боротьбу у втішному турнірі за бронзу, але в стартовому поєдинку програв там на «іппон» італійцеві Мануелеві Ломбардо.

А чемпіоном у вазі до 66 кг сенсаційно став японець Юшіхіро Маруяма. Сенсаційно, бо в півфіналі він здолав майже непереможного земляка Гіфумі Абе, котрий у підсумку задовольнився бронзою. А Маруяма у фіналі чисто переміг кривдника Ядова Кіма Лім-Гвана.

Невдало наразі виступають й інші, крім Дарини Білодід, українці. Артем Лесюк (до 60 кг) чисто переміг трьох африканців (сенеґальця Муссу Діопа, кенійця Карлоса Атьєно та представника ЧАДу Ібрагіма Іссу Сані), але в 1/8 фіналу поступився на golden score майбутньому чемпіонові світу Лухумі Чхвіміані з Грузії.

Марина Черняк, яка разом із Дариною Білодід представляла Україну в найлегшій категорії до 48 кг, поступилася в першій сутичці на «іппон» азербайджанці Айші Ґурбанлі.

Зауважимо, що у вазі до 52 кг серед жінок, де українки не представлені, чемпіонкою стала японка Ута Абе, яка в фіналі ефектно поклала на «іппон» росіянку Наталію Кузютіну.