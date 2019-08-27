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    Дарина Білодід зустріла в Японії кумира: Всі мої великі мрії в дзюдо починалися з неї (фото)

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    Дарина Білодід втілила дитячу мрію - Дарина Білодід зустріла в Японії кумира: Всі мої великі мрії в дзюдо починалися з неї (фото)
    Дарина Білодід втілила дитячу мрію
    Фото із соцмереж

    Українська спортсменка не приховує емоцій, пов’язаних з зустріччю

    18-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка минулої неділі стала в Токіо дворазовою чемпіонкою світу, поділилася у власних соцмережах радістю. Ні, не від перемоги, а від зустрічі з кумиром дитинства – видатною японською дзюдоїсткою Тані Ріоко (зараз – Тамурою), яка була практично непереможною впродовж півтора десятиліття в тій же категорії, в якій нині тріумфує юна українка.

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    «Не можу повірити своїм очам! Це моя дитяча мрія – бути як Тані Тамура (Ріоко). Вона – семиразова чемпіонка світу і в неї п’ять медалей Олімпійських ігор. Пам'ятаю, коли була дитиною, дивилася відео її сутичок, її тренування щодня і плакала, бо для мене вона велика легенда і я дуже хотіла бути такою, як вона.

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    Дарина Білодід і Тані Тамура

    Всі мої великі мрії в дзюдо починалися від цієї видатної дзюдоїстки. Яке натхнення, яка зірка!

    Через багато-багато років я приїхала сюди, до Японії на чемпіонат світу і побачила свого кумира! Щиро дякую Тані Тамурі за цю світлину, за приємні слова до мене і за її чудову кар'єру дзюдоїстки!»

     Читайте також: Технічно й амплітудно. Відео чемпіонських кидків і фінальної сутички Дарини Білодід на чемпіонаті світу-2019
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    дзюдо Дарина Білодід Тані Тамура
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