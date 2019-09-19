  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одна з провідних українських дзюдоїсток гуляє весілля (фото і відео)

    • Розсилка
    Галина Тарасова з коханим Пилипом - Одна з провідних українських дзюдоїсток гуляє весілля (фото і відео)
    Галина Тарасова з коханим Пилипом
    Фото з соцмереж

    Сьогодні у Запоріжжі взяла шлюб Галина Тарасова

    Сьогодні, 19 вересня, у рідному Запоріжжі гуляє весілля одна з провідних дзюдоїсток національної збірної України Галина Тарасова. Спортсменка, яка наразі посідає 16 місце світового рейтингу у вазі понад 78 кг, одружилася зі своїм коханим Пилипом. Цікаво, що пропозицію хлопець зробив Галині безпосередньо на татамі, під час тренування. 

    Читайте також

    71640309_3047035188672174_1623304536158371840_n
    Наречена з друзями і особистим тренером Євгеном Бреховим

    Серед головних досягнень 26-річної Галини Тарасової у цьому сезоні – бронза Prague European Open, п’яте місце Європейських Ігор та Ґран-прі Тбілісі, сьомі місця турнірів Zagreb Grand Prix та Baku Grand Slam. А ось новоспечений чоловік відомої дзюдоїстки відношення до спорту не має.

     Читайте також: «I said Yes»: баскетболіст збірної України заручився з «Міс Тернопіль» (фото)
    Читайте також
    дзюдо весілля Галина Тарасова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ