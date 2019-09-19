Одна з провідних українських дзюдоїсток гуляє весілля (фото і відео)



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Галина Тарасова з коханим Пилипом Фото з соцмереж

Сьогодні у Запоріжжі взяла шлюб Галина Тарасова

Сьогодні, 19 вересня, у рідному Запоріжжі гуляє весілля одна з провідних дзюдоїсток національної збірної України Галина Тарасова. Спортсменка, яка наразі посідає 16 місце світового рейтингу у вазі понад 78 кг, одружилася зі своїм коханим Пилипом. Цікаво, що пропозицію хлопець зробив Галині безпосередньо на татамі, під час тренування.

Наречена з друзями і особистим тренером Євгеном Бреховим

Серед головних досягнень 26-річної Галини Тарасової у цьому сезоні – бронза Prague European Open, п’яте місце Європейських Ігор та Ґран-прі Тбілісі, сьомі місця турнірів Zagreb Grand Prix та Baku Grand Slam. А ось новоспечений чоловік відомої дзюдоїстки відношення до спорту не має.