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    Напередодні чемпіонату світу українські дзюдоїсти відвідали легендарну школу "Кодокан" (фото)

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    Чоловіча збірна України з дзюдо, на чолі з Віталієм Дубровою у легендарній школі "Кодокан" - Напередодні чемпіонату світу українські дзюдоїсти відвідали легендарну школу "Кодокан" (фото)
    Чоловіча збірна України з дзюдо, на чолі з Віталієм Дубровою у легендарній школі "Кодокан"

    Українці чудово почуваються на батьківщині дзюдо

    Десятеро українських дзюдоїстів готуються стартувати на чемпіонаті світу, який  25-31 серпня в столиці Японії, Токіо. Напередодні старту головного змагання сезону, збірна проходить акліматизацію та освоюється у Токіо. 

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     Звісно ж українці не могли оминути увагою під час візиту до Японії святиню дзюдо – легендарну школу «Кодокан». Цей заклад був відкрити 1882 року засновником дзюдо Кано Дзіґоро. «Кодокан», що означає школа вивчення методів бойових мистецтв, на сьогодні є найбільшим в світі центром підготовки фахівців з боротьби дзюдо.

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      Українські дзюдоїсти напередодні чемпіонату світу шукають натхнення у найвідомішій  школі бойових мистецтв 

    Створюючи «Кодокан» Дзіґоро Кано хотів за допомогою дзюдо впровадити нову систему виховання людини. Він розглядав боротьбу дзюдо перш за все як засіб виховання, а не як одну з форм дозвілля. «Дзюдо - це шлях до найбільш ефективного способу використання духу і тіла», - був переконаний засновник дзюдо. 

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    Сподіваємось, візит до легендарного «Кодокану» надихне українських дзюдоїстів на успішний виступ на чемпіонаті світу. Вже 25 серпня боротьбу за нагороди розпочнуть наші лідери – Дирина Білодід на Георгій Зантарая.

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    Марина Черняк та Марія Скора біля портрету Кано Дзіґоро

     

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    чемпіонат світу Георгій Зантарая дзюдо Марина Черняк Марія Скора Дзіґоро Кано
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