Українські близнючки-дзюдоїстки завдали подвійного удару на узбецьких татамі



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Інна Черняк розвинула успіх сестри Фото із соцмереж

Слідом за сестрою престижні змагання виграла Інна Черняк

Дзюдоїстка із Запоріжжя Інна Черняк – переможниця Ґран-прі Ташкенту серед спортсменів з вадами зору.

В столиці Узбекистану відбувся потужний міжнародний турнір з дзюдо, де за медалі змагалися спортсмени з вадами зору. Чинна чемпіонка світу та Європи у ваговій категорії до 52 кг Інна Черняк знову підтвердила свій високий статус і на цих змаганнях.

Золото Інні принесли перемоги над суперницями з Алжиру, Азербайджану та Канади. Причому, аби здолати останніх двох суперниць запоріжанці знадобилося менше хвилини – лише 46 та 44 секунди!

Цікаво, що татамі Ташкенту стало успішним не лише для Інни, а й для її сестри-близнючки Марини, яка напередодні здобула бронзову нагороду турніру Ґран-прі в змаганнях дзюдоїстів-олімпійців.