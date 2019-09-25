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    Українські близнючки-дзюдоїстки завдали подвійного удару на узбецьких татамі

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    <p>Інна Черняк розвинула успіх сестри</p> - Українські близнючки-дзюдоїстки завдали подвійного удару на узбецьких татамі

    Інна Черняк розвинула успіх сестри

    Фото із соцмереж

    Слідом за сестрою престижні змагання виграла Інна Черняк

    Дзюдоїстка із Запоріжжя Інна Черняк – переможниця Ґран-прі Ташкенту серед спортсменів з вадами зору.

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    В столиці Узбекистану відбувся потужний міжнародний турнір з дзюдо, де за медалі змагалися спортсмени з вадами зору. Чинна чемпіонка світу та Європи у ваговій категорії до 52 кг Інна Черняк знову підтвердила свій високий статус і на цих змаганнях.

    Золото Інні принесли перемоги над суперницями з Алжиру, Азербайджану та Канади. Причому, аби здолати останніх двох суперниць запоріжанці знадобилося менше хвилини – лише 46 та 44 секунди!

    Цікаво, що татамі Ташкенту стало успішним не лише для Інни, а й для її сестри-близнючки Марини, яка напередодні здобула бронзову нагороду турніру Ґран-прі в змаганнях дзюдоїстів-олімпійців.

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