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У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
За словами представника військкомату, інформація про загальну мобілізацію – «перекручена і не відповідає дійсності»
фото з відкритих джерел

У Чернігівському обласному військкоматі спростували інформацію про загальну мобілізацію в місті

У Чернігівському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагували на інформацію про загальну мобілізацію в місті, яку раніше почали поширювати ЗМІ. В коментарі «Главкому» один із представників Чернігівського обласного ТЦК та СП спростував неправдиві дані.

За словами представника військкомату, в Чернігівській області, як і в інших областях Україні, тривають планові заходи оповіщення громадян і призову по мобілізації ще від 24 лютого 2022 року згідно з Указом президента України.

«Ніяких внутрішніх наказів начальника ТЦК про зміни цього порядку не було. Відбувся просто плановий брифінг, на якому начальник ТЦК нагадав громадянам основні тези з цієї теми і надав відповіді на запитання журналістів», – пояснює представник ТЦК.

Як зазначає представник ТЦК, інформація викладена у тексті – «перекручена і не відповідає дійсності». За його словами, ні про який наказ чи десятиденний строк мови не було.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

До слова, уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю. Відтепер працювати в охоронній сфері дозволено лише тим чоловікам, які мають відстрочку від призову, перебувають у військовому резерві та не підлягають призову під час мобілізації.

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Теги: ЗМІ Чернігівщина військомат Чернігів

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