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Позов на 1 млн грн. Канал Коломойського програв суд Порошенку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Позов на 1 млн грн. Канал Коломойського програв суд Порошенку
Позов від телевізійників надійшов напередодні другого туру президентських виборів у 2019 році
скріншот з відео каналу 1+1

Судова тяжба тривала чотири роки

Телерадіокомпанія «Студія 1+1» програла суд п’ятому президенту Петру Порошенку та ТОВ «Видавничий дім «Медіа-ДК» у справі про захист ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позов від телевізійників надійшов напередодні другого туру президентських виборів у 2019 році. Претензії медійників зводилися до допису Петра Порошенка, який він опублікував у Facebook 29 березня 2019 року. Дослівно це було так:

«Мої опоненти протягом останніх тижнів ллють на мене ріки безсоромної брехні. Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став «1+1». Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника. Той, хоч і втік за кордон, але на передвиборчій політичній шахівниці ходить одразу кількома фігурами: то Зе, то Ю. Помста державі – ось його мотив. І щоб про мене нині не говорили залякані Коломойським працівники цього каналу, знайте: нічого спільного з правдою, нічого, навіть подібного до чесної журналістики. Але мене це не зупинить, і реваншу не буде».

Позов на 1 млн грн. Канал Коломойського програв суд Порошенку фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки Петра Порошенка

Крім вказаного допису, команду «плюсів» не влаштовували вислови п’ятого президента, озвучені на радіо НВ: «Якщо ви допускаєте, що в тих умовах Петро Порошенко має налагодити стосунки через шантаж президента щодо так званої атаки медійної, бо з боку каналу «1+1» ніхто і ніколи президента шантажувати не буде. І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має».

Перелічені висловлювання Порошенка, на думку телеканалу-позивача, варто визнати недостовірною інформацією, що порушує ділову репутацію. Також «плюси» намагалися «вибити» з експрезидента 1 млн грн за моральну шкоду.

Феміда чотири роки досліджувала докази учасників процесу. Зокрема, у матеріалах справи є результати судової лінгвістичної (сематико-текстуальної) експертизи, яка визнала спірні вислови Порошенка оціночними судоженнями.  Вказані результати експертного дослідження не було спростовано телеканалом, зауважив суд.

«У цій справі частина спірної статті та висловлювання Петра Порошенка є політичною критикою, поширена ним інформація стосувалась публічної діяльності та мала суспільних інтерес. А оскільки оскаржувані судження у цій справі становлять суспільний інтерес, межа допустимої критики та обсяги поширеної інформації щодо них є значно ширшими», –  дійшов висновків суд.

Що стосується заявленої суми моральної компенсації, то Феміда констатувала: телерадіокомпанія «Студія 1+1» не надала доказів про втрати майнового характеру (упущену вигоду або прямі збитки) через слова Порошенка. Натомість посилання представника позивача на те, що у зв’язку із розповсюдженням цієї інформації канал міг зазнати збитків, рекламодавці могли б відмовитись від укладення контрактів, кількість глядачів могла би знизитись, є лише його припущеннями, не підтвердженими жодними доказами, підсумував столичний суд.

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Теги: Петро Порошенко ЗМІ суд 1+1

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