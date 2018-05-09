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    Відомий англійський клуб вилетів з Прем'єр-ліги вперше з 2009 року

    «Дрозди» залишають лігу слідом за «Сток Сіті»
    «Вест Бромвіч» втратив шанси зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі. У перенесеному матчі 31-го туру «Саутгемптон» обіграв «Свонсі» і, набравши 36 очок, наздогнав «Гаддерсфілд», з яким ділить тепер 16-17 місця. «Вест Бромвіч» за тур до кінця йде на 19-му місці з 31 очком і вже не
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    Домашній стадіон Вест Бромвіча -&nbsp;Хоторнс. Фото: Getty Images
    Домашній стадіон Вест Бромвіча - Хоторнс. Фото: Getty Images

    «Дрозди» залишають лігу слідом за «Сток Сіті»

    «Вест Бромвіч» втратив шанси зберегти прописку в англійській Прем'єр-лізі.

    У перенесеному матчі 31-го туру «Саутгемптон» обіграв «Свонсі» і, набравши 36 очок, наздогнав «Гаддерсфілд», з яким ділить тепер 16-17 місця.

    «Вест Бромвіч» за тур до кінця йде на 19-му місці з 31 очком і вже не зможе піднятися на рятівну 17-ту позицію.

    «Дрозди» залишають англійську Прем'єр-лігу слідом за «Сток Сіті».

    Третьою командою, яка вирушить в Чемпіоншип, стане або «Свонсі», або «Гаддерсфілд», або «Саутгемптон».

    Головний тренер «ВБА» Даррен Мур, який прийняв команду на початку квітня, був визнаний найкращим в АПЛ за підсумками минулого місяця.

    В останній раз «Вест Бромвіч» залишав Прем'єр-лігу в 2009 році.

    Джерело: ua.tribuna.com

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