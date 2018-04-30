Відомий італійський тренер може очолити російський клуб
- Сьогодні, 11:41
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Карло Анчелотті сватають у Москву чи Санкт-Петербург
Карло Анчелотті у наступному сезоні може стати головним тренером «Локомотива» або «Зеніту».
Про це стверджує RMC Sport.
Повідомляється, що 58-річний фахівець офіційно відмовився очолити збірну Італії.
За даними джерела, представники «Локомотива» провели зустріч з Анчелотті у Турині та висловили зацікавленість у подальшій співпраці.
Також італієць може очолити «Зеніт». Це може статися у тому випадку, якщо президент «Локомотива» Ілля Геркус влітку перейде на роботу у санкт-петербурзький клуб.
Останнім місцем роботи Анчелотті була «Баварія», яку він покинув 28 вересня 2017 року, передає «Спорт-Экспресс».
Зауважимо, що із серпня 2016 року головним тренером московського «Локомотива» є колишній наставник київського «Динамо» Юрій Сьомін.
Фахівець очолив «залізничників» учетверте за кар'єру.