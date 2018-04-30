  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Відомий італійський тренер може очолити російський клуб

    Карло Анчелотті сватають у Москву чи Санкт-Петербург
    Карло Анчелотті у наступному сезоні може стати головним тренером «Локомотива» або «Зеніту». Про це стверджує RMC Sport. Повідомляється, що 58-річний фахівець офіційно відмовився очолити збірну Італії. За даними джерела, представники «Локомотива» провели зустріч з Анчелотті у Турині та висловили зацікавленість
    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка
    Карло Анчелотті. Фото REUTERS
    Карло Анчелотті. Фото REUTERS

    Карло Анчелотті сватають у Москву чи Санкт-Петербург

    Карло Анчелотті у наступному сезоні може стати головним тренером «Локомотива» або «Зеніту».

    Про це стверджує RMC Sport.

    Повідомляється, що 58-річний фахівець офіційно відмовився очолити збірну Італії.

    За даними джерела, представники «Локомотива» провели зустріч з Анчелотті у Турині та висловили зацікавленість у подальшій співпраці.

    Також італієць може очолити «Зеніт». Це може статися у тому випадку, якщо президент «Локомотива» Ілля Геркус влітку перейде на роботу у санкт-петербурзький клуб.

    Останнім місцем роботи Анчелотті була «Баварія», яку він покинув 28 вересня 2017 року, передає «Спорт-Экспресс».

    Зауважимо, що із серпня 2016 року головним тренером московського «Локомотива» є колишній наставник київського «Динамо» Юрій Сьомін.

    Фахівець очолив «залізничників» учетверте за кар'єру.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ