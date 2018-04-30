Відомий італійський тренер може очолити російський клуб

Карло Анчелотті сватають у Москву чи Санкт-Петербург

Карло Анчелотті у наступному сезоні може стати головним тренером «Локомотива» або «Зеніту». Про це стверджує RMC Sport. Повідомляється, що 58-річний фахівець офіційно відмовився очолити збірну Італії. За даними джерела, представники «Локомотива» провели зустріч з Анчелотті у Турині та висловили зацікавленість



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Карло Анчелотті. Фото REUTERS

Карло Анчелотті сватають у Москву чи Санкт-Петербург

Карло Анчелотті у наступному сезоні може стати головним тренером «Локомотива» або «Зеніту».

Про це стверджує RMC Sport.

Повідомляється, що 58-річний фахівець офіційно відмовився очолити збірну Італії.

За даними джерела, представники «Локомотива» провели зустріч з Анчелотті у Турині та висловили зацікавленість у подальшій співпраці.

Також італієць може очолити «Зеніт». Це може статися у тому випадку, якщо президент «Локомотива» Ілля Геркус влітку перейде на роботу у санкт-петербурзький клуб.

Останнім місцем роботи Анчелотті була «Баварія», яку він покинув 28 вересня 2017 року, передає «Спорт-Экспресс».

Зауважимо, що із серпня 2016 року головним тренером московського «Локомотива» є колишній наставник київського «Динамо» Юрій Сьомін.

Фахівець очолив «залізничників» учетверте за кар'єру.