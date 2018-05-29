Відомий український фігурист вирішив перейти у парне катання

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Іван Павлов

Партнеркою Івана Павлова стане Софія Голіченко

Український одиночник Іван Павлов з наступного сезону виступатиме у парному катанні.

Його партнеркою стала 13-річна Софія Голіченко, котра також була одиночницею, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Новостворена спортивна пара тренується на ковзанці у Богуславі Київської області під керівництвом Олени Амосової й Андрія Савченка.

Про це повідомила відомий тренер, консультант і постановник програм нового дуету Галина Кухар.

«Рішення Павлова та Голіченко перейти у парне катання було взаємним. Вони добре підходять один одному як спортивна пара, але обом фігуристам доведеться докласти чимало зусиль до того, щоб опанувати всі премудрості парного катання», - сказала вона.

Досвідчений тренер зауважила, що, коли у пару стають двоє одиночників, їм спершу необхідно подолати певний психологічний бар’єр, щоб переключитися на вивчення парних елементів.

Водночас, за її словами, Соня та Іван виявилися здібними до парного катання, добре «схоплюють» елементи.

Наразі спортивній парі поставлена довільна програма – історія про двох закоханих молодих людей, музику до якої підбирав Іван Павлов.

Раніше Кухар працювала з Павловим. Фігурист тренувався також у Дмитра Шкідченка та Марини Амірханової. Софію Голіченко тренував Олександр Артищенко.