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    Відомий воротар «Динамо» анонсував вихід власної книги

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    Відомий воротар «Динамо» анонсував вихід власної книги

    Шовковський презентує автобіографію на початку червня нинішнього року

    Колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський запросив усіх на презентацію своєї книги «Все у твоїх руках».

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Презентація відбудеться у межах «Книжкового арсеналу» 2 червня о 12:00 у залі «Сфера».

    «Також, відразу після презентації відбудеться моя автограф-сесія на стенді видавництва «КМ-Букс» (№ В 3.10), де я відповім на всі ваші запитання про футбол», - написав Шовковський.

    «Все у твоїх руках» – це автобіографічне видання не тільки про яскраві футбольні події у моєму житті, але і про невдачі, які стали фундаментом майбутніх перемог. Ця книга – набагато більше, ніж хронологія життєвих подій. Це теплі історії про дитинство та важливих людей. Це непрості розповіді про період після поразок та усамітнення. Це глибокі роздуми про причини злетів і падінь. Це неупереджений аналіз власних помилок, покликаний за допомогою особистого досвіду допомогти іншим обійти стороною подібні життєві пастки», - додав екс-голкіпер.

    «Це історія успіху, якого мені вдалося досягти непростою ціною. І, звичайно ж, це книга про футбол», - підсумував Шовковський.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ історія книги Олександр Шовковський
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